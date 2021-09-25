Güneyde Avrupa Teknoloji Üniversitesi için ilk adım atıldı

Güney Kıbrıs’taki Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) ile Avrupa’da eğitim veren 8 üniversite arasında, Güney Kıbrıs’ta bir Avrupa Teknoloji Üniversitesi kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Fileleftheros gazetesi, Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) Rektörü Panayotis Zofiris’in dün düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa Teknoloji Üniversitesi’nin Güney Kıbrıs’ta kurulmasının temelinin atıldığı “Limasol Anlaşması’nın” imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Zofiris konuşmasında, söz konusu anlaşmanın “Erasmus EUt+” ortak ofisinin ve uluslararası ekipler koordinasyon bürosunun (ITCO) kurulmasını öngördüğünü belirerek, AB’nin desteğiyle oluşturulacak farklı tip eğitim programlarında öğrencileri ağırlayabileceklerini vurguladı.

Haberde hangi AB üniversitelerinin anlaşmaya imza koyduklarına ise yer verilmedi.

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25/09/2021 13:55