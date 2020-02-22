Güney’de bakanlık ve devlet dairelerinin korunması için 3 milyon Euro’luk ödenek

Rum Maliye Bakanlığı’nın Meclis’ten, bakanlıkların, müsteşarlıkların ve devlet dairelerinin özel güvenlik şirketleri tarafından korunması için 3 milyon Euro’luk ödeneği serbest bırakmasını istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Meclis’e giden ilgili talepte, bakanlıkların koruma için polisi kullanmadığının ve özel güvenlik şirketlerinin, özellikle para nakil işlemleri sırasında memurlara eşlik ettiğinin görüldüğünü yazdı.

Haberde, özel güvenlik şirketlerinin “en iyi müşterisinin” ise 1 milyon 736 bin 351 Euro’luk ödenekle Rum Eğitim Bakanlığı olduğu belirtildi.

22/02/2020 15:02