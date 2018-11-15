HABER KIBRIS

Güney'de bıçaklama! 1 Kişi yaralı

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15/11/2018

Güney'de bıçaklama! 1 Kişi yaralı

Güney Lefkoşa’ya bağlı  Litronda köy meydanında, geçtiğimiz akşam  meydana gelen olayda,  28 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, 26 yaşındaki Hint asıllı bir kişiyi bıçakladığı belirtildi.

Politis gazetesi bıçaklama nedeninin şu ana kadar  iki kişi arasındaki kişisel husumet olarak tespit edildiğini yazdı.

Bıçaklanan 26 yaşındaki Hintlinin, polis tarafından kanlar içinde bulunduğunu yazan gazete Hintlinin daha sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Haravgi gazetesi, 26 yaşındaki Hintlinin, sol koltuk altından yara aldığını ve kendisine  cerrahi müdahalede  bulunulduğunu yazdı.

Habere göre 28 yaşındaki kişi ise polis tarafından tutuklandı.

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TAGS: Güney, bıçaklama, yaralı
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