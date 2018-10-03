Güney’de Bir Yılda Elektriğe Yüzde 20,2 Zam

Güney Kıbrıs’ta son günlerde vatandaşların kabarık gelen elektrik faturalarından şikayet ettiklerini belirten Politis gazetesi, son aylarda yapılan zamlara ek olarak Ekim ayı faturalarında yüzde 6,7’lik bir zammın olacağını kaydetti.



Son bir yılda elektriğe yüzde 20,2 oranında zam geldiğini belirten gazete, 2016 yılıyla kıyaslandığında ise elektrikte yüzde 32,9’luk bir zammın söz konusu olduğunu aktardı.