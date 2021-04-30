Güney'de bu yıl 27 cinsel istismar suçu işlendi

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında düne kadar geçen sürede 27 cinsel istismar suçu işlendiği bildirildi.

Alithia gazetesi, bu suçlardan 14’ünün mahkemeye sevk edildiğini, diğerleri için de polis soruşturmasının sürdüğünü yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Rum Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 1480 numaralı yardım hattının, 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında 683 çağrı aldığı ve bunlardan çoğunun, elektronik suçlarla ilgili olduğunu kaydetti.

Haberde, aynı hatta cinsel istismar nedeniyle yapılan çağrıların da ikiye katlandığı belirtildi.

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30/04/2021 14:49