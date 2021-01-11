Güneyde çalışan işçiler arasında 'belge ibraz etme' tartışması

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler arasında “belge ibraz etme” tartışması yaşanıyor.

İşçilerin temsilcisi ile görüşen Başbakan Ersan Saner, “Güney Kıbrıs’taki işyerinizin açık olduğuna dair belgenizi getirin, Sağlık Üst Kurulu’na sunup, çare arayalım” önerisi yaptı.

Başbakanın Güney Kıbrıs’ta birçok işyeri kapandığı için “işyeri açık” belgesi istediği bildirildi. Ancak bu öneri işçileri ikiye böldü. Bir grup bunu olumlu bulurken, başka bir grup işçi, Başbakan Ersan Saner’in bu öneriyi Sağlık Bakanı’na, Sağlık Bakanı’nın Sağlık Üst Kurulu’na sunacağını, bunun zaman alacağını, bu formalitelerle uğraşamayacaklarını söyledi.

Bir grup işçi, eğer güneyde çalışan işçileri hükümetin gönderme niyeti varsa, işyerinin açık olduğu yönündeki belgeleri direkt polise ibraz edip geçmek istiyor. İşçiler 72 saat prensibi üzerinden PCR testi ile işyerlerine gitmek istiyor.

Güney Kıbrıs’ta birçok sektör kapalı olmasına rağmen inşaat sektörünün açık olduğunu belirten işçiler, zaten güneyde her tarafın kapalı olduğunu, direkt iş alanına gidip gelmelerinin sıkıntı yaratmayacağını belirtiyor. Bazı işçiler, güneye geçişler konusunda çifte standart uygulanmamasını da istedi.

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11/01/2021 11:39