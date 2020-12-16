Güneyde Çalışan İşçiler Eylem Yapıyor

Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler, işlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapamadıkları gerekçesiyle Metehan Sınır Kapısı önünde toplandı. Çalışanlar Başbakanlık önüne yürüdü. İşçiler, Başbakanlık önünde " İşçiyiz , haklıyız kapıları açın", "Başbakan dışarı" sloganı atıyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, "Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin bugünden başlayarak 25 Aralık’a kadar Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına" karar vermişti

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16/12/2020 08:28