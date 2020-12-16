Güneyde Çalışan İşçiler Eylem Yapıyor

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Güney Kıbrıs'a geçişleri yasaklanan Kıbrıslı Türk işçiler bugün yine eylem yapıyor.

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16/12/2020

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Güneyde Çalışan İşçiler Eylem Yapıyor

Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler, işlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapamadıkları gerekçesiyle Metehan Sınır Kapısı önünde toplandı. Çalışanlar  Başbakanlık önüne yürüdü. İşçiler, Başbakanlık önünde " İşçiyiz , haklıyız kapıları açın", "Başbakan dışarı" sloganı atıyor.

 Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, "Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin bugünden başlayarak 25 Aralık’a kadar Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına" karar vermişti

16/12/2020 08:28
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TAGS: güney kıobrıs, bulaşıcı hastalıklar, eylem
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