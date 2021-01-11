Güney'de çalışan işçilerin bekleyişi sürüyor

Güney’de çalışan işçilerin Cumhuriyet Meclisi dışında gergin bekleyişi sürüyor.

Çalışanların temsilcisi, Başbakan Ersan Saner’e karantina otelinde kalmayı kabul etmediklerini söyledi buna karşılık Çalışanlardan Güneydeki işyerlerinin açık olduğuna dair belge istendi.

Söz konusu belgeler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine sunulacak. Çalışanların bir kısmı ise bu uygulamanın zaman kaybı ve oyalama taktiği olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, meclisi dışında bekleyen çalışanlarla görüştü. Yaşanan sıkıntıları TDP Genel Başkanı Cemal Öztiğit’in meclis kürsüsünden dile getireceğini kaydetti.

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11/01/2021 12:07