Güneyde Çalışanlar Başbakanlık Önünde Eylem Yapıyor

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, 25 Aralık'a kadar güneyden kuzeye geçişlerde 10 gün karantina uygulanması kararı üzerine dün başlattıkları eylemlerini bugün de sürdürüyor.

Güney Kıbrıs’ta çalışanlardan bir grup sabah erken saatlerde Metehan çemberinde toplandıktan sonra Başbakanlık önüne yürüdü.

Başbakan Ersan Saner’le görüşme talep eden eylemciler, eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önceki gün, Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışanların 16-26 Aralık tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulması kararı almıştı. Ülkeye girişlerde karantina süresi ise 10 güne çıkarılmıştı.

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16/12/2020 09:29