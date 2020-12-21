Güney’de çalışanlar karantinasız geçiş istiyor

Haber Kıbrıs- Özel

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin, Güney’e geçmeleri halinde dönüşlerinde 10 günlük karantina uygulanıp uygulanmayacağı bugün belli olacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin karantinasız geçişlerle ilgili ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Cuma günü Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve aynı zamanda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr. Ali Çaygür’e, komitenin yeniden toplanması ve Güney’e geçişlere ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi için bir dilekçe sunmuştu.

Olumsuz karar çıkarsa mahkemeye gidilecek

İşçiler sağlık alanı yanında öğrencilerle ailelerinin ve üsler bölgesi çalışanlarının Güney’e geçip karantinadan muaf tutularak Kuzey’e geri dönebilmelerine karşın, kendilerine bu hakkın tanınamadığı gerekçesiyle eylem düzenlemiş, konuyla ilgili dilekçenin sunulmasının ardından işçiler en geç pazartesi gününe kadar karar açıklanacak yanıtını almıştı.

Hafta sonu toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, bu konuda karar üretip üretmediği, bugün belli olacak.

İşçiler, olumsuz bir kararın çıkması halinde, ara emri alınması için mahkemeye başvurmayı düşünüyor.

Neler yaşandı?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yerel bulaşın artmasıyla birlikte 14 Aralık Pazartesi günü bir dizi “radikal” önlemler almış Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilere 15-25 Aralık tarihleri arasında Güney’e geçmeleri halinde dönüşlerinde 10 günlük karantina uygulanacağı açıklamıştı.

Kararın ardından Başbakanlık, Güney Kıbrıs’a geçen ve dönüşlerinde 10 gün karantinaya girmeleri hususundaki uygulamada iyileştirme yapmıştı. Buna göre, Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, 10 gün karantinaya girmeden Güney Kıbrıs’taki işlerine belirlenen iki kara giriş kapısından devlet kontrolünde gidip gelebilecek ve devletin belirlediği tesislerde konaklayacaklarını açıklamıştı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından Ombudsman, karar alma konusunda yetkinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinde olduğuna dikkat çekmişti.

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21/12/2020 14:15