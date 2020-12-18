Güney'de çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'na dilekçe verdi

Güney Kıbrıs'ta çalışan 136 kişinin imza koyduğu dilekçe Sağlık Bakanlığı'na verildi. Dilekçede Güney Kıbrıs'a geçişlerle ilgili adil kararların üretilmediğine işaret edilerek eşitlik' vurgusu yapıldı.

Çalışanlar, dilekçeyi Sağlık Bakanlığına iletmeden önce dilekçenin içeriği hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararın 'adil' olmadığını savunan eylemciler, öğrenci, sağlık amaçlı, öğrenci aileleri ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaretin serbest olup işçilere yasak olan geçişlerin 'eşitlik' ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

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18/12/2020 13:40