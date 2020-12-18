Güney'de çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'na dilekçe verecek

Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türkler Lefkoşa'daki Kuğulu Park'ta toplandı.

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18/12/2020

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Güney'de çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'na dilekçe verecek

Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türkler Lefkoşa'daki Kuğulu Park'ta toplandı.

İşçilerden elde edilen bilgilere göre, çalışanlar, Sağlık Bakanlığı önüne gidecek ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun tekrar toplanıp Güney'e geçişlere ilişkin kararı yeniden görüşmesini talep eden bir dilekçe sunacak.

İşçilerin Bakanlık önünde basın açıklaması yapması bekleniyor.

18/12/2020 09:44
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TAGS: Güney’de çalışanlar, Sağlık Bakanlığı, dilekçe,
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