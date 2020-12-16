Güneyde Çalışanlar Sağlık Bakanlığı’nda

Başbakanlık önünde eylemde olan Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, Başbakan Hamza Ersan Saner ile görüşme taleplerine yanıt alamayınca Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

ads
16/12/2020

ads
Güneyde Çalışanlar Sağlık Bakanlığı’nda

Başbakanlık önünde eylemde olan Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, Başbakan Hamza Ersan Saner ile görüşme taleplerine yanıt alamayınca Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

Eylemciler adına bir heyet, Başbakan'ın makamında olmamasından dolayı Başbakanlık yetkilileriyle görüştü.

Eylemcilerin temsilcilerinden Ufuk Tarman, görüşmede sorunun çözümü konusunda kendilerine olumlu bir cevap verilmediğini, eylemlerinin devam edeceğini ve Başbakan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de destek verdi ve eylemcilere hitap etti.

Eylemciler daha sonra Sağlık Bakanlığı’na yürüdü ve bir süre de eylemlerine burada devam etti.

16/12/2020 10:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Hamza Ersan Saner, çalışan, eylem, güney Kıbrıs, Başbakanlık
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.