Güney’de çalışanlar sınır kapılarıyla ilgili açıklamada bulundu

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, sınır kapılarında alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun bir süredir dillendirdiğimiz ve en sonunda gündeme gelen Kuzey-Güney Kara sınır kapılarında geçişlerde yaşanan tıkanıklıklara çözüm üretilmesi konusundaki çağrımız ve bu konuda kamuoyunda vatandaşlar tarafından da sosyal medyada sıkça görsel ve yazılı sitemleri de artarak eklenince Hükümetimizin geç de olsa adım atmasını memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Lakin haftanın 6 günü Kara Kapılarından Güneye geçerek işine gidip gelen ve en çok etkilenen kesim olarak medyadan öğrendiğimiz kadarı ile kapılarda yapılması planlanan düzenlemelerin sorunu çözeceği kanaatinde olmadığımızı belirtmek isteriz. Gerekçesini sorarsanız kısa bir örnek vererek burdan yetkililere de yardımcı olabilmek adına sorunun ana kaynağının ne olduğunu ve çözüm yolunda bundan önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi sürece katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Örneğimize gelince.

Metehan Kara geliş ve geçiş noktasının Güney bacağında kuzeye geliş istikameti kontrol noktasına gelene kadar tek şeritte sağlanmakta ve bu nedenle de ister istemez tıkanıklık yaratmakla birlikte geliş ve gidişler insani boyutta çekilmez durumlar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle Hükümetimiz tarafından Kuzey Kara sınır kapılarında yapmayı planladığı iyileştirmelerin de uzun vadede soruna çare olmayacağı gibi kalıcı çözümler de üretmeyeceğini belirtmek isteriz. Yukarda örnek olarak verdiğimiz bilgi tüm Kara sınır kapılarında da ayni sorunu oluşturmaktadır. Bizler Güneyde Çalışanlar olarak unutulmamalıdır ki K.K.T.C ekonomisine azımsanmayacak derecede DÖVİZ girdisi sağlamakla birlikte kazancımızın %95 ini KKTC piyasasında kullanmaktayız. Bu katkının ne olduğunu Hükümetimiz çok kolay bir şekilde tespit edebilir ve ne kadar önemli bir Ekonomik Bacak olduğumuzu da öğrenebilir.

Bu nedenledir ki daha önce de belirttiğimiz gibi nasıl ki PANDEMİ sürecinde Dernek Yönetim Kurulu olarak sürecin sorunsuz ve düzgün çalışmasına katkı yaratacak fikirler ortaya koymuşsak ve fikirlerimizinde ne kadar isabetli olduğu süreç içerisinde ortaya çıktıysa Kara sınır Kapılarında da sürece yardımcı olacak fikirlerimiz olduğunu da burdan Hükümet kanadına bildirmek isteriz. Bundan önceki yaptığımız çağrılarımıza her ne kadar kulak verilmemiş olsa da her zaman bizleri de etkileyecek olan konularda çağrı yaparak öneriler sunmaya işbirliği yapmaya devam edecek Hükümetimiz tarafından yapılacak davetlere de icazet edeceğimizi saygılarımız ile buradan tüm kamuoyuna bildiririz.

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19/06/2022 15:30