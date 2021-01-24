Güneyde cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu.
24/01/2021
Güneyde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi.
Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu. Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi. İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.