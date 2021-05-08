Güney'de 'Coronapass' programının adı 'SafePass' olarak değiştirildi

Güney Kıbrıs’ta pazartesi günü kapanmanın kalkacak olmasının ardından söz konusu tarihten sonra kişilerin bazı mekanlara giriş için PCR testi veya aşı kartı göstermelerinin öngörüldüğü “Coronapass” programının adı “SafePass” olarak değiştirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta iki haftalık tam kapanmasının pazartesi sona erecek olması sebebiyle uygulamaya konulan, kişilerin belirli mekanlara PCR testi veya aşı kartlarını göstererek girmelerini öngören “CoronaPass” isimli uygulamanın isminde değişikliğe gidildiğini yazdılar.

Gazete, söz konusu uygulamanın isminin “SafePass” olarak değiştirildiğini belirtirken, uygulama kapsamında geçerli olacak aşı kartlarında ise sorun ortaya çıktığını aktardı.

Güney Kıbrıs’ta uygulanan aşılardan biri olan “Pfizer” şirketine ait aşılarda barkot uygulaması olmadığını ve aşı kartlarının, aşıyı yapan kişilerin el yazılarıyla doldurulduğunu belirten gazete, bu sebepten ötürü kartların sahtesinin yapılmasının da çok kolay olacağını vurguladı. Habere göre, bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklamanın bugünlerde yapılması bekleniyor.



AŞI MERKEZLERİNDE SORUN

Öte yandan Politis gazetesi, aşı sistemi ve aşı merkezlerinde sorunların devam ettiğini, perşembe günü tamamen işlev dışı kalan aşı başvuru portalının düzelmesine karşılık sistemin yavaş çalışması sebebiyle gecikmeler yaşanmakta olduğunu yazdı.

Gazete, 31-32-33 ve 34 yaş gruplarının bugün ve yarın aşı için randevu alma haklarının olacağını belirtirken, aşı merkezlerinde ise randevularda bir-iki saate çıkabilen gecikmelerin yaşanmakta olduğunu vurguladı.

Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar 252 bin 792 kişinin birinci doz ve 79 bin 631 kişinin ise ikinci doz olmak üzere toplam 332 bin kişinin aşılandığını aktardı.

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08/05/2021 13:29