Güney'de devlet gelirlerinde artış gerçekleşti

Güney Kıbrıs İstatistik Birimi verilerine göre, 2022 yılının ilk altı ayında devlet gelirlerinde artış olduğu gözlemlendi.

Haravgi gazetesi, İstatistik Biriminin verilerine dayanarak, Ocak-Temmuz 2022’deki devlet gelirlerinin 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.1’e denk gelen 862,3 milyon Euro arttığını, 5 milyon 32 bin 8 Euro’dan 5 milyon 895 bin 1 Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Harcamalarda(giderler) da artışın gözlemlendiğini yazan gazete, Ocak-Temmuz 2021’de 5 milyon 743 bin 8 milyon Euro olan harcamaların, 2022 yılında 9.5 milyon Euro artarak, 5 milyon 753 bin 3 Euro’ya çıktığını belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi Ocak-Temmuz 2022 döneminde 141.8 milyon Euro mali fazlalık elde edildiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki Ağustos ayı enflasyonunun, yüzde 10.6 olan Temmuz ayına göre biraz gerileyerek yüzde 9.6 olarak belirlendiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki Ağustos ayı enflasyon oranının, Euro bölgesi ülkelerin ortalamasının üzerinde olduğuna da dikkati çekti.

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01/09/2022 12:08