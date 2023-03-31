Güneyde dışişleri bakanları düzeyindeki üçlü görüşmede enerjinin önemine vurgu yapıldı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Dışişleri bakanlarının üçlü iş birliği mekanizması kapsamında Lefkoşa’nın Rum kesiminde yaptıkları görüşme sona erdi.

Rum radyosu Başkanlık Sarayı’nda yer alan görüşmede, devlet başkanlarının katılacağı üçlü zirvenin hazırlıklarının da yapıldığını duyurdu.

Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri bakanları toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, üç ülke arasındaki enerji iş birliğine ve özellikle Ukrayna savaşından sonra bölgedeki istikrarın önemine vurgu yaptı. Yunan ve İsrailli denklerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs sorunundaki inisiyatifi hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, üç ülke arasındaki iş birliğine ve yıllardır sürdürdükleri iyi ilişkilere değindiği açıklamasında, denklerine, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Yunanistan ile Türkiye ilişkilerinde oluşan iyi ortam hakkında bilgi verdiğini söyledi, her şeyin bir anda değişmesinin beklenmemesi gerektiğini ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise Yahudi hedeflerine yönelik terör saldırısının önlenmesinde Yunanistan’ın iş birliğine teşekkür etti. Enerji konusuna değinirken bölgede önemli rol oynayabileceğini söyleyerek ülkesinin ABD ile 3+1 mekanizmasını desteklediğini kaydeden Cohen, mekanizma çerçevesinde görüşme ayarlamak için dün akşam ABD’li dengiyle konuştuğunu açıkladı.

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31/03/2023 15:26