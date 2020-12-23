Güney’de dört gençten biri internet bağımlısı

Haber Kıbrıs- Özel

Güney Kıbrıs’ta Bağımlılıkla Mücadele Kurumu, Gençlik Kurulu ve Yunanistan Bankası tarafından desteklenen araştırmanın sonuçları açıklandı. Güney Kıbrıs'ta yapılan ankete göre gençlerin yaklaşık yüzde 8'i sosyal medya ve yüzde 24'ü internet bağımlısı.

Araştırmanın örneklemini, 465'i öğrenci olmak üzere 15-35 yaş arası 1.059 genç oluşturdu. Cinsiyete göre örneklem 622 kadın ve 437 erkekten oluşuyordu.

Çalışmaya göre, teknolojiye aşırı güvenmenin, sürekli bağlantı uğruna feda edilen sosyal becerilerin fakirleşmesine yol açarak, daha kısa bir dikkat süresine ve bilgiyi tutma yeteneğinde bir azalmaya yol açtığına dair artan bilimsel kanıtlar var.

Bağımlılık, bir kişinin bağımlılığının nesnesiyle aşırı meşgul olduğu, güçlü bir motivasyonla yönlendirildiği ve diğer sosyal faaliyetlere, çalışmalara, işe, kişilerarası ilişkilere zarar verecek kadar çok zaman ve çaba harcadığı bir durum olarak tanımlanır. akıl sağlığı ve esenlik.

Anket sonuçlarına göre ankete katılanların internete girdikleri yaş ortalaması 10,5 iken, ilk sosyal medya hesaplarını 12,5 yıl civarında oluşturdular.

En popüler olanları Instagram (yüzde 44), YouTube (yüzde 25) ve Facebook'du (yüzde 14).

Yüzde seksen dokuzu akıllı telefonlarıyla internete bağlanıyor ve günde ortalama 4,3 saat çevrimiçi çalışıyor.

Ankete katılanların dörtte birinden biraz fazlası internette iki saat, yüzde 35'i dört saate kadar, yüzde 30'u sekiz saate kadar ve yüzde dokuzu sekiz saat ve daha fazlasını çevrimiçi olarak geçirdi.

Çalışma, "Bulgular, örneklemdeki gençlerin yüzde 8,3'ünün sosyal medya bağımlılığı belirtileri yaşadığını gösterdi" dedi. Genç kadınlarda rakam daha yüksekti.

Yüzde yedisi çevrimiçi iletişimin yüz yüze iletişimden daha iyi olduğunu düşünürken, yüzde 36'sı kendilerini internete bağlı olmadıklarında internete girmekle meşgul buldu.

Diğer bir yüzde 26'sı da kişisel sorunlarını unutmak için interneti sıklıkla veya çok sık kullandıklarını söyledi.

Gençlerin önemli bir kısmı, yüzde 17'si ve özellikle kız öğrenciler (yüzde 21), interneti, çalışmalarını olumsuz etkilediği ölçüde tekrar tekrar kullanmıştır.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 26'sı, bağlantı kuramazlarsa “kaybolacaklarını” söylerken, genel olarak yüzde 44'ü çevrimiçi olarak geçirdikleri süreyi kontrol edemediklerini söyledi.

Çalışmayı sunan Alexander Koleji'nden Costas Christodoulides şunları söyledi: “Araştırma, Kıbrıs'taki genç nüfusta sosyal medyanın ve internetin sorunlu kullanım oranlarının endişe kaynağı olduğunu gösterdi. Olumlu yönlere ek olarak, sosyal medya ve internet ile ilişkili 'karanlık' bir yön var.

Hükümet ve parlamentonun sorunu ve olası ilerlemesini tanıması ve kaynakları tahsis ederek ve bir önleme ve tedavi politikası planlayıp uygulayarak karşılık vermesi gerekli”

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23/12/2020 16:34