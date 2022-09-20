Güneyde ekmek ve inşaat malzemelerinde fiyat artışları gündemde

Güney Kıbrıs’ta ekmeğin fiyatında yüzde 19’u bulan artış meydana geldiği belirtilirken, inşaat malzemelerindeki fiyat artışlarına da yer verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta ekmek fiyatı yüzde 19 arttı.

Gazete, bu artışa ilişkin başka herhangi bir ayrıntıya yer vermezken, bir diğer haberinde ise inşaat malzemelerindeki fiyat artışlarını aktardı.

İnşaat malzemelerindeki artışların yüzde 30’lara kadar çıktığını vurgulayan gazete, tuğla fiyatlarındaki artışın yüzde 32,99 olduğunu yazdı

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20/09/2022 11:01