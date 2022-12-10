Güney’de elektrik kesintisi kaçınılmaz

Rum Elektrik İdaresi (AİK) çalışanlarının 14 Aralık’tan itibaren Dikelya’daki elektrik santralinin 10 buhar türbininden 6’sındaki hiçbir faaliyete katılmama kararlarını hayata geçirmeleri halinde elektrik kesintilerinin kaçınılmaz olacağı bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre 14 Aralık’tan itibaren toplam elektrik enerjisi üretiminin 770 megavata düşecek. Bu, mevcut koşullarda tüketicinin ihtiyacını karşılayacak bir miktar ancak son günlerde talebin en yüksek olduğu 17.00-20.00 saatleri arasında kullanılan enerji 645-670 megavat civarında.

Havaların soğuması halinde 770 megavatın Güney Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını karşılayamayabileceği ve elektrik enerjisi kesintilerinin kaçınılmaz olacağı değerlendiriliyor. Talebin yüksek olduğu zaman diliminde oluşacak 20-30 dakikalık elektrik kesintilerinden en çok Lefkoşa’nın Rum kesimi, Larnaka ve Mağusa bölgelerinin etkileneceğine işaret edildi.

Dikelya santralinin işletilmesi için 1 Ocak 2020 -31 Aralık 2023 döneminde verilen 18 saatin Ocak 2022’de tükendiği ve AB’nin çevre kirliliği yaratan santrallerin kapatılması tüzüğüne uyum maksadıyla 6 ünitenin kapatılacak olmasına AİK’te örgütlü sendikalar karşı çıkıyor.

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10/12/2022 14:02