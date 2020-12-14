Güneyde fırtına çatıları uçurdu!

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14/12/2020

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Güneyde fırtına çatıları uçurdu!

Sabahın erken saatlerinden beridir KKTC’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan sağanak yağış Güney Kıbrıs’ta da etkisini gösteriyor.

Rum haber kaynakları, “Nefeli” ismiyle adlandırılan yoğun hava kütlesinin sabahın erken saatlerinden itibaren adanın batısından başlayarak etkili olmaya başladığını, özellikle Güney Lefkoşa ve Baf bölgelerinde hortum ve dolu yağışlarının hasara neden olduğunu bildirdiler.

Habere göre, şiddetli rüzgar ve sağanak yağış Baf bölgesinde ağaçların devrilmesine ve tabelaların yerlerinden sökülmelerine sebep olurken, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Astromerit, Nikitari, Vizakia ve Potami” köylerinde hortum çıktı.

Hortum bazı evlerde, elektrik tellerinde ve tabelalarda hasara yol açtı.

14/12/2020 10:09
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TAGS: güney kıbrıs, limasol, fırtına
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