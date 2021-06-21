Güney'de gençler aşıya ilgi göstermiyor

Güney Kıbrıs’ta 18-30 yaş aralığındaki kişilerin aşılanma oranının çok düşük olduğu ve bu durumun Rum Sağlık Bakanlığı’nda ciddi endişeye neden olduğu haber verildi.

Korona virüsün tehlikeli Hint mutasyonunun özellikle aşı geçmişi olmayan genç yaştaki kişileri etkilemesinden ötürü, durumun Rum Sağlık Bakanlığı’nda ciddi endişeye neden olduğunu yazan Haravgi gazetesi, ilgili açıklamaya dayanarak, 30 yaş üzeri kişilerin aşılanma oranının ise tatmin edici olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta 30-39 yaş arası kişilerin aşılanma oranının yüzde 50’ye yakın olduğunu kaydeden gazete, bu oranın 40-49 yaş arasında yüzde 70, 50-59 yaş arasında yüzde 69, 60-69 yaş arasında yüzde 79.6, 70-79 yaş arasında yüzde 90.1, 80 yaş ve üzerinde ise yüzde 90.8 olduğunu belirtti.

Gazete, aşılanma oranının 18-19 yaş aralığında yüzde 25.8, 20-29 yaş aralığında ise yüzde 32.9 olduğunu da kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 62’sinin korona virüse karşı geliştirilen aşının 1’inci dozunu olduğu, yüzde 44’ünün ise aşılanmayı tamamladığı da belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta dün 61 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve pozitiflik oranın yüzde 0,20’ye gerilediğini de ekledi.

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21/06/2021 10:24