Güney'de güvenlik görevlisine silahlı saldırı

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17/01/2024

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Güney'de güvenlik görevlisine silahlı saldırı

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa’ya bağlı Yeri’de dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda bir iş adamının evinin önünde güvenlik görevlisi olarak bulunan bir kişinin içerisinde bulunduğu araca ateş açıldığı ve güvenlik görevlisine cinayet girişiminde bulunduğu haber verildi.

Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından üç el ateş açıldığını ve mermilerin güvenlik görevlisinin içinde bulunduğu aracın arkasına isabet ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, mermilerden birinin arabanın camını kırıp eve isabet ettiğini de belirtti.

İş adamının olay sırasında evde olduğunu ancak olay sonucunda kimsenin yaralanmadığını yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

17/01/2024 11:17
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TAGS: silah saldırı, güvenlik, kıbrıs, güney,
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