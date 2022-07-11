Güney'de hafta sonu 3500 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde koronavirüs vakalarının arttığı sadece hafta sonunda yaklaşık 3 bin 500 vakanın tespit edildiği ifade edildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre çocuk ve yetişkin koronavirüs vakalarında artış gözlemleniyor.

Haberde Makarios Hastanesi’nde şu an 9 çocuk, 3 hamile kadının, diğer devlet hastanelerinde ise 107 hastanın tedavi gördüğü belirtildi.

-Hacıpantelas: "Tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ihtimal dışı değil"

Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, bu koşullar altında virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla tedbirlerin yeniden gündeme gelmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Hacıpantelas, gerekmesi durumunda bazı tedbirlerin yeniden uygulanacağını açıklamaktan çekinmeyeceklerini de ifade etti

Hacıpantelas, uzmanlarla birlikte Çarşamba günü bir toplantı yapacaklarını ve ilk önce uzmanların önerilerini dinleyeceklerini herhangi bir kararın ise bunun ardından alınacağını belirtti.

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11/07/2022 17:07