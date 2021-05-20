Güney’de Hindistan ve Güney Afrika mutantları görüldü

Güney Kıbrıs’ta Nisan ayında izole vakalarda Hint ve Güney Afrika mutasyonları olduğu açıklandı.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre, Nisan ayında Hindistan'da tanımlanan "çift mutant" olarak bilinen 4 Covid-19 vakası B.1.617 yeni koronavirüs varyantı tespit edildi.

Hint mutasyonunun yanı sıra Güney Afrika ile enfekte 2 vaka ve İngiliz varyantı için 131 testin pozitif olduğu bildirildi.

Özel izin statüsüyle Nisan ayında adaya gelenlerde, Hint ve Güney Afrika varyantları bulundu. Bunlardan üçü Hindistan'dan, biri Pakistan'dan, biri Filipinler'den ve birinin de Nepal'den geldiği belirtildi. Bu vakaların hepsi de karantinaya alınmış ve 14 gün boyunca izole edilmişti.

Yeşil, Turuncu veya Kırmızı kategorilerine dahil olmayan bir ülkeden seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının Kıbrıs’a gelmeden önce özel bir izin almaları gerekirken, Kıbrıs vatandaşları için izin gerekmiyor.

Bilim insanları, Hint varyantının, SARS-CoV-2 virüsünün bazı önceki varyantları nedeniyle iki kat daha fazla mutasyon sayısına sahip olduğunu söylüyor ve bu da sağlık yetkililerinin, virüsün onu iki kat daha tehlikeli hale getirebileceği endişelerini dile getirmeye teşvik ediyor.

Ancak bazı sağlık uzmanları, B.1.617'nin Hindistan'ın bu baharda meydana gelen felaket dalgasının arkasındaki ana neden olmayabileceğinden şüpheleniyor ve bunun yerine, o ülkede çok az insanın aşılanmış olduğu bir zamanda Yeni Delhi'nin pandemi kısıtlamalarını çok hızlı bir şekilde kaldırmasına işaret ediyor.

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20/05/2021 09:28