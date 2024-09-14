Güneyde hükümetten imar affına onay

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14/09/2024

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Güneyde hükümetten imar affına onay

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulunun dün akşamüzeri yaptığı toplantıda, imar affına onay verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu plandan ortaya çıkacak gelirlerin hükümetin konut politikasının güçlendirilmesi için kullanılacağını söyleyen İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu, bu kararın, mülklerinin küçük bir alanındaki keyfi yapılaşma nedeniyle tapu çıkarma hakkından uzun süredir mahrum kalan binlerce kişi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Altı aylığına bir kez uygulanacak planın 2025 yılının mart ayına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

14/09/2024 13:09
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TAGS: Güneyde hükümetten imar affına onay
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