Güneyde iki gayrı menkulden biri yabancılara satılıyor

Güney’den taşınmaz mal satın alan iki kişiden birinin yabancı uyruklu ve bunların büyük çoğunluğunun da AB üyesi olmayan ülkelerden kişiler olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un Rum Tapu Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, 2018’in ilk yarısında gayrı menkul satışı için Daire’ye sunulan satış sözleşmesi sayısı 4 bin 470’e, yabancılarla yapılan satış sözleşmesi sayısı 2 bin 187’ye ulaştı.

Gayrı menkul satın alan yabancı uyruklulardan 665’inin AB üyesi, bin 522’sinin de AB üyesi olmayan ülkelerden kişiler olduğuna işaret edildi.