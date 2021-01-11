Güneyde ikinci parti aşı randevuları da doldu

Güney Kıbrıs’ta Korona salgınıyla mücadele yoğun şekilde devam ederken hastanelerde doluluk oranının kritik düzeyde kalmayı sürdürdüğü bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan son 24 saatlik vaka sayısının 339 olduğunu, hastanelerin özellikle yoğun bakım servilerinin doluluk oranının sınırda kalmayı da sürdürdüğünü yazdılar.

Fileleftheros gazetesi, dün gerçekleştirilen testler sonucunda tespit edilen vakalar sonrasında pozitiflik oranının yüzde 3,86 olduğunu belirtirken tedavi gören hasta sayısının ise 208 olduğunu belirtti.

Hastalardan 55’inin ise durumunun kritik düzeyde bulunduğunu 32 hastanın ise solunum cihazına bağlı bulunduklarını aktaran gazete, hastanelerde görev yapan hemşire ve sağlık personelinin ise çok zor koşullarda çalışmakta olduklarını belirtti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Koronavirüse karşı yürütülen aşılama seferberliği çerçevesinde dün 3 bin 960 aşının daha yapılabilmesi için randevu sisteminin başlatıldığını, 80 yaş ve üzeri kişilerin aşılanacağı randevuların ise bugün dolduğunu aktardı.

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11/01/2021 12:17