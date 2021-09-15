Güney’de İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma emri verildi

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunan bir ders kitabından bir sayfa "yırtmak" talimatı verilen İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma emri verdi.

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Prodromou, kitabın geri çekilmesiyle değiştirilen 'sayfayı yırt' kararına karşı halkın tepkisi üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağrıldı. Bakan, Nikos Anastasiadis’e talihsiz olay hakkında bilgi verdi.

Tartışmalı emrin Prodromou'nun ofisinden geldiği ve ortaöğretim müfettişleri aracılığıyla İngilizce öğretmenlerine iletildiği anlaşıldı.

Prodromou'nun bu tür yöntemlere "göz yummadığı" ders kitaplarının modern algılara göre bir Avrupa devletine yakışır şekilde değerlendirilmesinde daha katı prosedürler izleneceği belirtildi.

Eğitim bakanı, konunun nasıl ele alındığına dair bir soruşturma talimatı verdi.

Prodromou, “protestoların siyasi amaçlı olduğunu” iddia ederek fiyaskonun sorumluluğunu üstlenmeyi reddediyor.

Salı günü Politis Radio'ya konuşan Prodromou, protestoların muhalefet partisi AKEL tarafından kışkırtılan 'solcu öğretmenlerden' geldiğini savundu.

Prodromou, "Bütün bu öğretmenler AKEL sözcüsüyle birlikte bu kitapları satın alıp sabahtan akşama kadar okuyabilirler" dedi.

Kitapların "muhtemelen Türkiye için" olduğunu ve kitabın yayıncısı Oxford University Press'in hata için "bir şekilde özür dilediğini" söyledi.

Ayrıca kitaplardan hiçbir sayfasının yırtılmadığını, “bakanlığın gözünde kitap olmadığı için bu mümkün değil” diye savundu.

Politis Radio muhabiri ne demek istediğini sorduğunda Prodromou tekrarladı: “Bu kitap yok, var olmayan bir kitaptan nasıl sayfalar koparılabilir. Neyi anlamıyorsun?”dedi

Anastasiades geçen hafta bakanının konuyu yanlış ele aldığını kabul etmişti.

Kitap yasağı, Kıbrıslı Türk yetkililer ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varma konusundaki “isteksizliklerinin” daha fazla kanıtı olarak yorumlandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, " Kıbrıs sorununu yıllardır iflasa mahkum eden Kıbrıs Rum yönetiminin bu son hamlesi, güç ve refahı paylaşmaya sabırlarının olmadığını ve Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamak istemediklerini gösteriyor ” açıklamaları yaptı.

Oxford Discover Futures Seviye 3, lise ikinci sınıf öğrencilerine İngilizce öğretmek için kullanıldı ve okullardan kaldırıldı.

Kitabın geri çekilmesi kararı, yalnızca Atatürk'ün bir liderlik örneği ve bir 'kahraman' olarak olumlu bir şekilde atıfta bulunulmasına dayanıyordu.

Bakanlık, kararla ilgili olarak “Adının Ermeni Soykırımı gibi insanlığa karşı işlenen suçlarla doğrudan bağlantısı var” dedi.

Akademik topluluk, Kıbrıs Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile bakanlığın kararını kınayarak bir tavır aldı.

Bakanlık açıklamasında “Bakanlığın, İngilizce dil kursunun sunulmadığı veya bu tür konuları ele alması veya eleştirel analiz için yer olmasının beklenmediği iddiası kabul edilemez. Herhangi bir tarihsel figüre ve herhangi bir tarihsel olaya yapılan olumlu veya olumsuz herhangi bir referans, bir sınıfta diyaloga girmek ve öğrencilerin eleştirel düşünmesini geliştirmek için yapıcı bir şekilde kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

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15/09/2021 09:29