Güney'de işletmelerin yüzde 10'u kapandı

Alithia gazetesi, Korona virüs salgınının Güney Kıbrıs ekonomisine yönelik etkilerine ilişkin haberinde, salgın sebebiyle işletmelerin yüzde 10’unun kapandığını yazdı.

Haberde, özellikle turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin büyük zarar gördüğü ve iflasların 2021 yılının ilk altı aylık döneminde de sürmesinin beklendiği belirtilirken, salgın öncesinde yüzde 6 olan işsizlik oranının ise yüzde 8’e yükseldiği vurgulandı.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2021 15:41