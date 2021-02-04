Güney'de işsizlik arttı

Güney Kıbrıs’taki işsizliğin, geçen yılın Ocak ayıyla bu yılın Ocak ayı kıyaslandığında, yüzde 23,3 oranında artış gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, bu yılın Ocak ayı sonuna kadar 32 bin 333 kayıtlı işsiz bulunduğunu ve bu rakamın geçen yılın Ocak ayı sonunda 26 bin 214 kişi olduğunu yazdı.

Haberde, bu yılın Ocak ayı sonuna kadarki enflasyon oranının ise yüzde eksi 0,6 olarak açıklandığı kaydedildi.

“FITCH RATINGS”İN DEĞERLENDİRMESİ SABİT KALDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu “Fitch Ratings”in, Güney Kıbrıs ekonomisinin diğer ülkelere kıyasla güçlü olmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulunarak, “BBB” olan kredi notunu sabit tuttuğunu yazdı.

Habere göre kuruluştan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs ekonomisi için en büyük tehdidin, 2021 yılı bütçesindeki açık ve bankacılık sektöründeki zayıflık olduğu belirtildi.

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04/02/2021 14:50