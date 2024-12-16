Güneyde kaçak ikamet ettiği belirlenen 35 kişi tutuklandı

Rum polisinin dün sabaha yakın gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde kaçak olduğu belirlenen 35 yabancının tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta yasa dışı kalan üçüncü ülke uyruklu 35 kişiyi tutukladığını yazdı.

Bahse konu 35 kişinin ülkelerine geri gönderilmesi işlemlerinin başlatıldığını yazan gazete, 2014 yılında bugüne kadar ülkesine geri gönderilen veya sınır dışı edilenlerin sayısının da 9 bin 448 olduğunu belirtti.