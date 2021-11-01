Güneyde kadının içinde sünger unutan jinekoloğa 230.000 € tazminat

Limasol bölge mahkemesi, histerektomi sonrası hastanın vajinasında cerrahi süngeri unutan jinekoloğa 230.000 Euro'dan fazla tazminat ödemesine hükmetti.

Olay on yıl önce Limasol merkezli bir klinikte gerçekleştirilen operasyonda yaşandı.

Ameliyattan sonra, akut karın peritoniti ve sepsisten mustarip olan hasta doktorla temasa geçti, doktor muayene etmeden yanlış bir şekilde bunun hafif bir ameliyat sonrası enfeksiyon olduğu sonucuna vardı ve kadına Voltaren anti-inflamatuar hapları almasını tavsiye etti.

Ancak semptomları devam ettiği için başka bir doktordan tavsiye isteyen hasta acilen başka bir kliniğe yatırıldığı ve burada ameliyat olduğunu ve cerrahi süngeri çıkarıldı.

Toplamda beş ameliyat geçiren hasta 21 gün yoğun bakımda kaldı.

Doktor, tıbbi ihmalden suçlu bulundu ve mahkeme, başvuranı, 31 Ekim 2012 tarihinden itibaren toplam 232.225,00 € artı yasal faize ve davacının zarar ve ziyanlarına ilişkin yasal masrafları ödemeye mahkum etti.

Karara itiraz eden doktor Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Çeviri HABER KIBRIS

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01/11/2021 13:16