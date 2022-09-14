Güney’de kamu çalışanı sayısı 72 bin 432’ye ulaştı

Güney Kıbrıs’ta kamu çalışanlarının sayısının yılın ikinci çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre bin 296 kişi (yüzde 1,8) artarak 72 bin 432’ye ulaştığı bildirildi.

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14/09/2022
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Güney’de kamu çalışanı sayısı 72 bin 432’ye ulaştı

Güney Kıbrıs’ta kamu çalışanlarının sayısının yılın ikinci çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre bin 296 kişi (yüzde 1,8) artarak 72 bin 432’ye ulaştığı bildirildi.

Alithia, İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberinde, devlet memuru sayısının 66  bin 787, devlet kontrolündeki şirket ve işletmelerdeki çalışan sayısının 5 bin 645’e yükseldiğini yazdı.

Gazete sayıların 66 bin 787’e ulaştığını yazdığı devlet memurlarının 53 bin 691’inin devlet dairelerinde, 8 bin 678’inin kâr amacı gütmeyen kurumlarda ve 4 bin 418’inin yerel yönetimlerde çalıştığı bilgisini de ekledi.

14/09/2022 11:39
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TAGS: kamu, çalışan, güney,
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