Güneyde Kapalı Maraş gündemde

Rum yönetiminin, bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Maraş konusundaki resmî açıklamasını beklemekte olduğu haber verildi.

Politis “Maraş Konusunda ‘Yeni Fikirler’ Olmadan… Kıbrıs Rum Tarafı Maraş Konusunda Umudunu Akıncı’nın Tavrına Bağladı” başlıklı haberinde, Akıncı’nın KKTC hükümetinin Maraş’ta envanter çalışması için grup oluşturma kararını yorumlarken geçen hafta dile getirdiği Kapalı Maraş’ın iadesine karşılık Ercan Havaalanı’nın “tanınması” konusunun Rum yönetimi açısından müzakere konusu olmadığını yazdı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Maraş konusunu görüşeceği hatırlatılan haberde, Akıncı’nın, UBP-HP hükümetinin Maraş inisiyatifine dair resmi görüşünü beklemekte olduğuna işaret etti.

Habere göre, Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılmasını “taksim ve iki devlet çözümü lehinde bir gelişme” olarak değerlendiren Rum Başkanlık Sarayı, “Akıncı’nın, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması projesini engellemek için Özersay’a verebileceği tek cevabın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, envanter çalışmasını üstlenecek iki toplumlu bir teknik komite kurulması önerisinin benimsenmesi olabileceğini” değerlendiriyor.

Sözde “Maraş Belediyesi”nin yarın Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto eylemi yapacağını hatırlatan gazeteye göre Anastasiadis, kendisine muhtıra verecek olan “belediye” heyetini saat 18.45’te kabul edecek. Anastasiadis’in, Maraş konusunu öne çıkarması istenilen ve BM Güvenlik Konseyi’nin iki kararının uygulanması talebini içeren muhtırayı bizzat alacağı anlaşılıyor.

Aleksis Galanos başkanlığındaki sözde “belediye” heyeti dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de görüştü. Hristodulidis’in görüşmede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde ve kapalı bölgenin 2/3 mülkiyet durumuyla (Vakıflar İdaresi’nin talep ettiği) ilgili davalara da değindiği belirtildi. Rum yönetiminin sadece, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile dostane anlaşmaya giden davalara karışmadığını söyleyen Hristodulidis’in, son 3 davadan bir tanesinin AİHM önünde bulunduğuna işaret ederek Rum yönetiminin AİHM’deki davaya ilgili taraf olarak katılacağını teyit ettiği kaydedildi.

Haberde, Sözde “Maraş Belediye Meclisi”nin yarınki protesto eylemi için haftalar önce gerçekleştirdiği toplantıda, eylemin Rum Başkanlık Sarayı yerine Derinya barikatında mı yapılması gerektiği konusunda anlaşmazlık yaşanması ve protesto eyleminin siyasi partilerden destek bulmaması nedeniyle yarınki eyleme katılım konusunun “belediye” açısından bir kumar olduğuna işaret edildi.

Habere göre düne kadar Maraş kökenlilerin yarınki protesto eylemine, sadece, tartışılmakta olan çözüm çerçevesine resmen itiraz eden EDEK destek belirterek katılım çağrısı yaptı. EDEK Rum yönetimini de “BM kararlarını talep etme ve KKTC makamlarının, projesini hayata geçirmesi halinde somut önlemler almaya” çağırdı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu da dün Maraş konusunda açıklama yaptı ancak yarınki protesto eylemine atıf yapmadı. Stefanu, Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarında kaydettiği eylemlerin “BM kararlarının ihlali” demek olduğunu savundu. Stefanu, AKEL’in, müzakerelerin Crans Montana’da çöküşünden sonra Türkiye’nin “yeni ciddi emrivakiler yarattığını” savundu ve bunların ancak müzakerelerin yeniden başlamasıyla caydırılabileceği görüşünü ortaya koydu.

Rum siyasi partilerinin aksine Mağusa Kazası sivil toplum örgütleri ve derneklerinden yarınki eyleme daha çok destek açıklaması geldiğine dikkat çeken gazete “yarınki Maraş ve yasal sakinlerine iadesi mitingine Kıbrıslı Türkler de katılacak” dedi, şöyle devam etti:

“Gazetemizin edindiği bilgiye göre Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da Başkanlık Sarayı önündeki mitinge katılacak. KTÖS’ün katılacak olmasına, Maraş Belediye Meclisi içerisindeki, eylemin Derinya Barikatı’nda yapılmasını isteyen 5 siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu grup tepki gösterdi. Dün, İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs İnisiyatifi’nin de yarınki mitinge katılacağı açıklandı.”