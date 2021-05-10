Güney'de karantinadakilerin oy vermesi için çalışmalar sürüyor

Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sırasında Korona tedavisi görenler veya karantinada olanların da oy kullanabilmelerini sağlama çalışmaları sürüyor.

Alithia gazetesi, Rum makamların, Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sırasında karantinada olacak kişilerin de oy kullanabilmesi adına çalışmalarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Gazete, söz konusu tarihte kaç kişinin bu durumda olacağının bilinmesinin mümkün olmamasına karşın Rum makamların seyyar sandıkları aracılığıyla seçmenlere ulaşacağını, özellikle 17 Mayıs sonrasında, seçim günü karantinada olacak kişilerin sayısının daha öngörülebilir hal almasının beklendiğini aktardı.

Haberde, bu durumdaki kişilerin oy verme taleplerini internette kurulan portaldan iletebilecekleri, başvuruların 28 Mayıs tarihine kadar yapılabileceği de vurgulandı.

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10/05/2021 13:07