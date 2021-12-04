Güney'de kayıp iki kadınla ilgili yeni gelişmeler

Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan beri kayıp olan Suriye asıllı Khaiat Alraeesi (43) ve Rus asıllı Mariia Gazibagandova (33) isimli iki kadınla ilgili olayda, yeni gelişmeler yaşandı.

Alithia gazetesi, iki kadının kaybolması olayında şüpheli olarak tutuklanan 32 yaşındaki Suriyeli zanlının, ifadesinde değişiklik yaptığını yazdı.

Habere göre 32 yaşındaki Suriyeli verdiği ifadede değişiklik yaparak iki kadınla gece kaldıkları yazlık evden dönüşte, bilinmeyen kişilerin aracı durdurarak iki kadını kaçırdığını iddia etti.

Suriyeli ayrıca iki kadınla, onlardan uyuşturucu almak için ilk kez 13 Kasım’da iletişime geçtiğini söyledi.

Suriyeli, uyuşturucu ve birlikte olmak için kadınlara toplamda 4 bin 500 Euro verdiğini de ifade etti.

Suriyeli ilk verdiği ifadede ise kadınlarla birlikte yazlık eve gittiklerini, ertesi gün ise kadınları kaldıkları yere geri götürdüğünü söylemişti.

Olayla ilgili 23 yaşındaki başka bir Suriyelinin daha arandığını anımsatan gazete polisin, iki kadının cinayete kurban gittiği üzerinde durduğunu belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi 32 yaşındaki Suriyelinin tutukluluk süresinin dün 8 gün daha uzatıldığını yazdı.

Habere göre Suriyeli verdiği ifadede, kadınları kaldıkları eve götürürken aracının 23 yaşındaki Suriyeli tarafından durdurulduğunu, ondan sonra ise kadınları görmediğini söyledi.

Gazete 32 yaşındaki Suriyelinin avukatının dünkü duruşmada, müvekkilinin polisten şiddet ve işkence gördüğünü belirterek müvekkilinin hastaneye götürülmesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre avukat ayrıca sorgu makamlarının müvekkiline psikolojik baskı yaptığı suçlamasında da bulundu.

Mahkeme, Suriyelinin 8 gün daha tutuklu kalmasına hükmederken zanlının muayene için hastaneye götürülmesini de emretti.

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04/12/2021 14:20