Güney’de kayıp kadınlar için harekete geçmeyen polislere ceza verilmeyecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkili makamları, seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın 2 çocuk ve 5 kadını öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak hiçbir polis memurunun, soruşturmaya maruz kalmayacağını bildirdi.

Yetkililer, 15 memur aleyhindeki kanıtları değerlendirdikten sonra polis memurlarının kasıtlı olarak görevlerini ihmal ettiklerini makul şüphenin ötesinde kanıtlayamayacağına karar verdi.

37 yaşındaki ordu subayı Metaxas, Nisan 2019'da Mitsero'daki bir maden kuyusunda kurbanlarından birinin cesedinin kazara bulunmasının ardından beş kadını ve ikisinin kızlarını öldürdüğünü itiraf etti.

Polis memurları, bazı mağdurların arkadaşları ve aileleri tarafından kayıp olarak bildirildiği ve kayıpları ciddiye almadığı iddia edildiğinde davaları yanlış ele aldığı iddiasıyla ağır bir şekilde eleştirildi.

Kayıp vakalarında bazı müfettişlerin soruşturmaların üzerine gitmediği ve maktullerin Kuzey Kıbrıs’a geçtiği gerekçesiyle soruşturmayı sürdürmedikleri iddia edilmişti.

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 12:07