Güney’de, ‘Kıbrıs Sorunu’ dikkate alınmıyor

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Güney Kıbrıs’ta bir TV kanalı için yapılan ankette, hangi partinin Kıbrıs sorunu müzakerelerini en iyi şekilde halledebileceği sorulduğunda, yanıt verenlerin en büyük sayısı (yüzde 29) hiçbir şey söylemedi. Ankete katılanların yüzde 24'ü DİSİ, yüzde 21'i AKEL dedi.

Cyprus Mail’de yer alan yorum haberine göre çoğu insanın, federal bir çözümü destekleyen iki partinin Kıbrıs görüşmelerini yürütmek için en uygun parti olduğuna inandıkları çok açıklayıcıydı. Katılımcılar, Türkiye'yi rıhtıma koymaktan, Kıbrıs sorununu bir işgal ve işgal meselesi olarak ele almaktan, uluslararası bir konferans düzenlemekten, stratejik ittifaklar kurmaktan vb. Konuşan redci partilere güvenmiyorlardı.

Kısacası, insanların çoğunluğu EDEK, DİKO, Dayanışma ve ELAM gibi milliyetçi partilerin sert tavırlarını benimsemiyor veya bunların tavizsiz duruşlarıyla Kıbrıslı Türklerle daha uygun bir anlaşma sağlayabileceğine inanıyor gibi görünüyor.

Taraflardan hiçbirinin görüşmeleri yürüteceğine güvenmeyen yüzde 29'un, görüşme istemeyen federasyon karşıtı kampa ait olduğu söylenebilir.

Belirsiz olan şey, DİSİ'nin müzakereleri en iyi şekilde yönetebileceğine inanan yüzde 24'ün, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades'in hiçbir yere götürmeyen müzakerelere girişme politikasını onaylayıp onaylamadığı veya Averof Neophytou'nun Cenevre öncesi anlaşmayı savunmasına destek olup olmadığı.

Sonuç olarak, AKEL'e güvenenlerin çözüm yanlısı destekçiler olduğu, çünkü son birkaç yılda Anastasiades'in sürekli münakaşasını açıkça eleştiren ve açıkça bir anlaşma için kampanya yürüten tek taraf olduğu sonucuna varılabilir.

Anketler çeşitli şekillerde yorumlanabilir ve birkaç makul sonuca varabilmemiz, Kıbrıs sorunu etrafındaki genel kafa karışıklığının bir göstergesidir. Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun istediği şey nedir, karşı tarafla hangi çözüm veya anlaşmada rahat olurlar? Biliyorlar mı, umursuyorlar mı yoksa görüşmelerin sürekli başarısızlığı yüzünden bir ilgisizlik durumuna mı itildiler?

Kıbrıs sorunu seçim kampanyasında yer almadı, çünkü Kıbrıslı Türklerin iki devletli çözüm talebinin bir sonucu olarak bir çıkmazdayız, dolayısıyla partilerin tartışacağı bir şey yok. Herkes statükodan memnundur, yanılsama altında bu öngörülebilir gelecekte değişmeden kalacaktır. Statükonun sürdürülemezliğiyle ilgili uyarılar dikkate alınmaz.

İnsanlar anlaşılır bir şekilde bunca yıl sonra Kıbrıs sorunu yorgunluğundan muzdariptir, ancak statükoyu korumaktan başka planı olmayan Anastasiades hükümetine yakışan bu halkın ilgisizliği, çok da uzak olmayan bir gelecekte oldukça maliyetli olabilir.

Kaynak: Cyprus Mail

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21/05/2021 09:49