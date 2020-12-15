Güney’de kilise AVM’lerin açılması için baskı yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta artan Kovid-19 vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta açıklanan ek tedbirlerin yankıları hâlâ sürerken ticari merkezler (mall) ve kiliselerin açılmasına esneklik gösterilmesi yönündeki baskıların da arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Mall-Kiliselere Gevşeme” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta açıklanan ek tedbirler çerçevesinde faaliyetleri duran işletmelerin süren tepki ve baskılarının, hükümeti; bazı kısıtlamaları yeniden gözden geçirmesine iteceğinin göründüğünü yazdı.

Hükümetin, bu yönde kesin karar almamakla birlikte büyük ticari merkezlere yönelik esnekliklerin Noel yortusu alışverişi ışığında yakın olduğunu yazan gazete, şehirlerin ana yollarında hafta sonunda kaydedilen görüntünün, alınan ve bir haftadan beri yürürlükte olan tedbirlerden bazılarının, koronavirüsün yayılmasını önleme çabasına ilişkin istenilen sonucu vermesinin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete müteşebbis çevrelerin de perde gerisinde ilgili kararların değişmesi yönünde baskı yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu bugün, büyük ticari merkezlerin temsilcileri ile telekonferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

Gazete haberinde ayrıca Noel yortusu günlerinde vatandaşların kiliselerde ibadet etmesine ilişkin kararların yeniden gözden geçirilmesi ihtimalinin bulunduğunu da yazdı.

SEN SİNOD ÜYELERİNİN ÇOĞU AŞI OLACAK

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Sen Sinod Meclisi üyelerinin çoğunun, şahsi doktorlarıyla istişarenin ardından Kovid-19 aşısı olacağını yazdı.

Gazete aşılanmayı (komplo teorisi anlamında) askıya almayan ilk kişilerin Başpiskopos II.Hrisostomos, Cikko Manastırı ve Dillirga Bölgesi Piskoposu Nikiforos, Baf Metropoliti Yeorgios, Tamasu ve Orinis Metropoliti İsaias olduğunu belirtti.

Sen Sinod Meclisi’nin son gerçekleştirdiği toplantıda aşı konusunda uzmanların görüşlerine başvurduğunu belirten gazete, tüm üyelerin reaksiyonun, aşının kabul edilmesi yönünde olduğunu da yazdı.

VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’ta dün 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle ölmesi sonucu toplam ölü sayısının 82’ye çıktığını yazdı.

Vaka sayısının ise dün 349 olarak kaydedildiğini yazan gazete, toplam vaka sayısının 15 bin 450’ye yükseldiğini belirtti.

Şu anda toplam 126 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğünü, bunlardan 16’sının durumunun kritik olduğunu belirten gazete, dün hayatını kaybedenlerin 85, 89 ve 86 yaşlarındaki 3 kadın ile 96 yaşındaki erkek hasta olduğunu yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’ta yapılan 6 bin 834 hızlı test sonucunda da 212 pozitif vakaya rastlanıldığını, bu kişilere PCR testinin de yapılacağını belirtti.

ATIK SULARDA KORONA TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRMA

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Limasol-Amathunda Kanalizasyon Konseyi’nin, Kıbrıs Üniversitesi’nin ilgili araştırma merkezi iş birliğiyle atık sulardaki koronavirüs DNA’sını incelediklerini yazdı.

Gazete ilgili araştırma neticesinde koronavirüs DNA parçalarının atık sularda arttığının tespit edildiğini belirtti.

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15/12/2020 11:39