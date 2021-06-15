Güneyde Kolokaslar Talep Olmadığı İçin Çöpe Gidiyor

Rum kesiminde, kolokas üretimi yapılan “Kokkinohorya” (Kırmızı Köyler) bölgesindeki üreticilerin kolokasın yerli tüketimi ve ihracatı konusunda ciddi sorunlarla karşılaştıkları belirtildi.

Üretilen ve talep görmeyen büyük miktarda kolokasın çöpe atılmak zorunda kaldığını yazan Fileleftheros gazetesi, öte yandan sınır kapılarının açılmasıyla birlikte, “KKTC’den Güney Kıbrıs’a ticareti yapılan ve Türkiye menşeli olma ihtimalleri bulunan” sebzelerin de piyasada yer bulduğunu iddia etti.

Domates ticaretiyle ilgili olarak problemin “oldukça açık olduğunu” yazan gazete, üreticilerin, talebin azaldığının görülmesinden ötürü, birkaç hafta içerisinde ikinci kez domatesleri ve diğer tarım ürünlerini çöpe atmak zorunda kalmalarını ihtimal dışında bırakmadıklarını ekledi.

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15/06/2021 14:02