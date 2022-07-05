Güney'de koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı 100’e dayandı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 100’e yükseldiği bildirildi.

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05/07/2022

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Güney'de koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı 100’e dayandı

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 100’e yükseldi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Koronavirüs vakalarının ciddi şekilde yükselişte olduğunu ve Cumartesi günü bin 700, Pazar günü de bin 900 yeni vaka tespit edildiğini, pozitiflik oranının da yüzde 15’i aştığını yazdı.

Gazete, her ne kadar vakalar artış gösterse de, epidemiyoloji grubu üyelerinin Koronavirüs tedbirlerinin artırılması konusunu ileri götürmediğini ve vakaların ağır seyretmediğini kaydetti.

05/07/2022 15:33
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TAGS: Güney Kıbrıs
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