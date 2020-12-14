Güney'de kurallara uymayan papazlara ceza kesildi

Yeni tip koronavirüs Güney Kıbrıs’ta etkili olmaya devam ediyor. Rum Sağlık Bakanlığı dün 301 yeni vaka ve bir yeni can kaybı açıkladı. Virüsün DİSİ’ye de bulaştığı bildirildi.

Politis ve diğer gazetelere göre dün tespit edilen yeni vakalar ile toplam teyit edilmiş vaka sayısı 15 bin 101’e ulaştı.

Vakaların büyük bölümü Lefkoşa’nın Rum kesiminde tespit edildi. Hastanede tedavi görmekte olan 120 hastadan 10’u entübe olmak üzere 15’inin durumu kritik. Hayatını kaybeden 84 yaşındaki kadının kronik hastalığı bulunmadığına dikkat çekildi.

DİSİ, 3 merkez ofis çalışanının hafta sonu yapılan testlerde pozitif çıktığını, pozitif personelle temas eden herkesin kendini izole ettiği ve dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle bugün ofisin kapalı olacağını açıkladı.

Demokratik Güçle İşbirliği Milletvekili Marinos Muşuttas, aile çevresinden test sonucu pozitif biri ile temaslı olduğu için kendini izole ettiğini açıkladı.

Rum Yönetimi’nin kısıtlama kararlarına rağmen “Omorfo Metropoliti” Neofitos’un genelgesine uyan üç kilisede dün Pazar ayini düzenlendi. Metropolit Neofitos’un genelgesi nedeniyle kiliselerde kontrol yapan polis 3 papaza ve kiliseye giden 17 kişiye ceza kesti ancak Neofitos’a ceza kesilmediği kaydedildi.

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14/12/2020 13:52