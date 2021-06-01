Güney’de meclisin neredeyse yarısı değişti

Güney Kıbrıs’ta, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen milletvekilliği seçiminin ardından yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, seçimin ertesinde, Rum siyasi parti başkanlarının yaptıkları açıklamalara, meclis başkanlığı seçimi için yapılacak hazırlıklara, seçilen ve seçilmeyen milletvekilleriyle ilgili gelişmelere geniş bir şekilde yer verdi.

PARTİ BAŞKANLARININ YORUMLARI

Alithia gazetesi, Rum siyasi parti başkanlarının dün de seçim sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulduğunu yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu yeni milletvekillerinin ilan edilmesi etkinliğinde yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Neofitu açıklamasında milletvekilliği seçimlerinin yapıldığı zehirli ortamdan söz ederek, sanki meclisin yapısı değil hükümetin değerlendirildiğini belirtirken, partisinin 14 parti ve 650 aday karşısında tek olduğunu ancak önemli bir seçim sonucu elde ettiğini ve ülkedeki öncü siyasi dinamik olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, meclis başkanlığına ilişkin kararın da alınacağı seçim sonuçlarının partinin ilgili organlarında ele alınması ve görüşülmesi süreçlerine yön verildiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü söyleyen Kiprianu, AKEL’i yeniden, ülkedeki siyasi sahnede hak ettiği yere getirecek süreçlere yön verileceğini ifade etti.

Kiprianu, çarşamba günü Polit Büro, cumartesi günü ise kongre için tarihin belirleneceği Merkez Komite toplantısının gerçekleştirileceğini söyledi.

AKEL liderliğinin değişmesi gerekip gerekmediği şeklindeki bir soru üzerine Kiprianu, bu konunun kongrede ele alınacağını belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, DİKO’nun yeni parlamento grubunun bugünden itibaren, partinin önerilerini ileriye götürmek için sıkı bir şekilde çalışacağını söyledi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu, toplumun ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, yeni vekillerin çözümler bulmaya çağrıldığını anımsattı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos açıklamasında düşünce birliği, itidal ve saygınlıkla, nüfusun savunmasız gruplarını desteklemeye ayrıca skandalların ortaya çıkarılması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Harlambos Theopemptu, partiye oy verenlerin güvenini onurlandıracaklarını söyledi.

KARMA OY BİRİNCİSİ AKEL’DEN

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimlerinde en fazla karma oy alan kişinin, AKEL Lefkoşa Milletvekili İrini Haralambidu olduğunu yazdı.

Habere göre Haralambidu 14 bin 8 karma oy alırken en az karma oyu ise Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Limasol Milletvekili Stavros Papudiris aldı.

Gazete Haralambidu’nun 2016 yılında katıldığı seçimlerde de 16 bin 847 karma oy aldığını ve karma oy sıralamasında yine birinci olduğunu anımsattı.

EN GENÇ MİLLETVEKİLİ 26 YAŞINDA

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’ne seçilen en genç milletvekilinin 26 yaşındaki ELAM Larnaka Milletvekili Sotiris Yoannu’nun oluğunu yazdılar.

Gazete 1960 yılından bu yana seçilen en genç milletvekillerinin 27 yaşında seçilen Nikos Koşis ile Petros Stilyanu’nun olduğunu da anımsattı.

Gazete, 1995 yılında Larnaka’da doğan Yoannu’nun öğrencilik yıllarından itibaren ulusal ve toplumsal konulara büyük ilgi gösterdiğini, 2010 yılında ELAM’a girdiğini, burada Gençlik Cephesi başkanlığı yaptığını, şu anda ise partinin basın sözcülüğü vekilliğini yürüttüğünü yazdı.

MECLİSE 20 YENİ VEKİL

Alithia gazetesi seçim sonuçlarıyla birlikte Rum Meclisi’ne 20 yeni kişinin girdiğini yazdı.

Gazete meclise giren yeni kişilerin Lefkoşa bölgesinden; Hristods Hristofidis(AKEL), Alekos Trifonidis(DİPA), Hrisis Pantelidis(DİKO), Aleksandra Attalidu (Ekologlar); Limasol bölgesinden Marina Nikolau(AKEL), Fotini Çiridu (DİSİ), Nikos Sikas (DİSİ), Stavros Papudiris (Ekologlar) ; “Mağusa bölgesinden Yorgos Kukumas(AKEL), Mihalis Yiakumi(DİPA), Hristos Senekis (DİKO), Nikos Yeorgiu (DİSİ); Larnaka bölgesinden Prodromos Alembritis (DİSİ), Sotiris Yoannu (ELAM), Andreas Apostolu (EDEK); Baf bölgesinden Valentino Fakontis (AKEL)Hrisanthos Savvidis (DİKO), Haralambos Pazaros (DİSİ), sözde “Girne bölgesinden” Hristos Hristofyas (AKEL) ve Rita Theodoru Superman (DİSİ) şeklinde olduğunu yazdı.

MECLİSE GİREN MİLLETVEKİLİ ÇOCUKLARI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, meclise, önceki dönemde milletvekili olan kişilerin çocuklarının da girdiğini yazdılar.

Gazete bu kişilerin, Rum Yönetimi eski Başkanı ve eski Meclis Başkanı Dimitris Hristofyas’ın oğlu Hristos Hristofyas, DİSİ eski Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun oğlu Nikos Yeorgiu ve son seçimlerde adaylığını koymayan AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın oğlu Yorgos Kukumas olduğunu belirtti.

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI AZ

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, meclise giren kadın milletvekili sayısının 8 olduğuna dikkati çektiler.

Bu sayının bir önceki meclise göre 3 vekil daha az olduğunu yazan gazete seçilen 4 kadın milletvekilinin DİSİ’den olduğunu belirtti.

MECLİS YAŞ ORTALAMASI-MESLEKLER

Politis gazetesi, seçimlerin ardından oluşan yeni meclisteki yaşların yenilendiğini görüldüğünü, bir çok milletvekilinin 30-40 yaş arasında olduğunu belirtti.

Gazete meclisin daha çok avukatlar, ekonomistler ve muhasebecilerden oluştuğunu yazdı.

Seçilen kişilerin biyografilerine bakıldığı zaman 13 kişinin hukuk, 9 kişinin finans ya da muhasebe, 7 kişinin siyasi bilimler, 5 kişinin kamu yönetimi, 2 kişinin sosyal bilimler, 4 kişinin eğitim bilimleri, 3 kişinin gazetecilik, 3 kişinin inşaat mühendisliği, 3 kişinin ise elektrik mühendisliği mezunu olduğunu yazan gazete vekiller arasında doktor ve başka mesleklerden kişilerin bulunduğunu da belirtti.

SEÇİLEMEYENLER

Alithia gazetesi seçilmeyen ya da yeniden adaylığını koymayan milletvekillerinden de söz etti.

Gazete aralarında DİSİ’den Mihalis Sofokelus, Ksenia Konstantinu, Antreas Kiprianu, AKEL’den Hristofyas döneminde bakanlık yapan, eski Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Neoklis Silikiotis, Eleni Mavru, DİKO’dan Pampos Pittokopitis, Angelos Votsis, DİPA’dan Yorgos Prokopiu gibi isimlerin bulunduğu toplam 14 vekilin, meclise giremediğini yazdı.

Habere göre Yorgos Yeorgiu (DİSİ), Zaharias Zahariu (DİSİ), Kostakis Konstantinu (DİSİ), Adamos Adamu (AKEL), Skevi Kukuma (AKEL), Andreas Fakontis (AKEL), Yorgos Perdikis (Ekologlar) , Yorgos Lillikas (Vatandaşlık İttifakı) gibi isimler de tekrar adaylığını koymadı.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Alithia gazetesi “Meclis Başkanı Kim Olacak” başlığıyla verdiği haberinde Rum Meclisi’nin yeni başkanının seçilmesiyle ilgili senaryolara yer verdi.

Gazete seçimler öncesinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, DİKO işbirliğiyle, meclis başkanlığına seçilmesi yönünde senaryoların bulunduğunu ancak seçimlerin ardından ortaya çıkan yeni durum nedeniyle bu senaryonun geçerliliğini kaybettiğini yazdı.

Gazete oluşan yeni durum ile birlikte, meclis başkanlığı seçiminin, DİSİ ve AKEL gibi iki büyük siyasi cephenin varlığına işaret ettiğini, senaryolardan birinin, DİSİ liderinin yapacağı iş birlikleri, diğer bir senaryonun ise AKEL liderinin kendisinin yapacağı olası iş birlikleri olduğunu belirtti.

DİSİ’nin, DİPA, EDEK ve muhtemelen ELAM ile işbirliği yapabileceğini yazan gazete böylesi bir senaryoda adayların Averof Neofitu, Marios Karoyan, Marinos Sizopulos olabileceğinden söz etti.

Gazete diğer cephede ise Andros Kiprianu, Nikolas Papadopulos ya da Haralambos Theopemptu gibi adayların çıkması durumunda bu kişilerin AKEL, DİKO, Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği tarafından desteklenebileceğini belirtti.

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01/06/2021 15:37