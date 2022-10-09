Güneyde Merkezî Cezaevi’nde dönüşümlü uyku dönemi

Cezaevinde kapasitesinin çok üzerinde nüfus barındırmak zorunda kaldığı, yatak olmadığından mahkûmların dönüşümlü uyumaya başladığı bildirildi.

ads ads ads ads
09/10/2022

ads
ads
Güneyde Merkezî Cezaevi’nde dönüşümlü uyku dönemi

Güney Kıbrıs'taki Merkezî Cezaevi’nin, kapasitesinin çok üzerinde nüfus barındırmak zorunda kaldığı, yatak olmadığından mahkûmların dönüşümlü uyumaya başladığı bildirildi.

Fileleftheros, “Cezaevi’nde Dönüşümlü Uyuyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’u kaynak göstererek yalnız 424 yatak kapasitesi olan Merkezî Cezaevi’nde bugün 905 mahkûm barındırıldığını, bazı koğuşlarda mahkûmların uyuyacak yer bulmak için uyuyanların uyanmasını beklemek zorunda kaldığını yazdı.

09/10/2022 13:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: güney, cezaevi, hapishane, uyku, yatak,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.