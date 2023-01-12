Güneyde Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm

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12/01/2023

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Güneyde Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm

Güney Kıbrıs’taki Meteoroloji Dairesi'nin, bu sabah saat 6’dan yarın sabah saat 6’ya kadar geçerli olacak şekilde, yağmur ve yer yer gerçekleşecek şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı alarm yayımladığı haber verildi.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, hava şartlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, öte yandan hava sıcaklığının ise yarın düşeceği kaydedildi.

Trodos’ta kar yağışı başladı

Öte yandan aynı haber sitesinde yer alan bir habere göre, Trodos dağlarında kar yağışının başladığı ve Trodos’taki “Ulusal Orman Parkının” beyaza büründüğü belirtildi.

12/01/2023 11:49
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