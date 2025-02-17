Güneyde Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm...

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin, fırtına, yağmur ve dolu yağışı için bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.

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17/02/2025

Güneyde Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm...

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin, fırtına, yağmur ve dolu yağışı için bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.

Fileleftheros internet sitesine göre, alarm bugün saat 11.00 ile 18:00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yerel olarak yağmur yoğunluğunun ise saatte 35 mm’yi aşması da bekleniyor. Fırtına esnasında dolu yağışının da beklendiği ifade edildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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