Güneyde mutasyona uğramış virüs var mı araştırılıyor

Güney Kıbrıs’ta korona virüsüyle ilgili durumun iyi gitmediği ve daha sert tedbirlerin gündemde olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi “Hiç İyi Gitmiyoruz- Daha Sert Tedbirler Geliyor- Dünden İtibaren Mini Karantina- Koronayla Olan Mücadeleyi Kaybediyoruz” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, yalnızca 21-28 Aralık tarihleri arasında Rum kesiminde 2 bin 690 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini yazdı.

Tedavi görenlerin sayısının da günden güne arttığını ve bunun günde 140 ile 155 kişi arasında değişmekte olduğunu kaydeden gazete, 21-18 Aralık tarihlerinde Rum kesiminde 18 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bütün bunların Rum hükümetini dün yeni kısıtlayıcı önlemler almaya zorladığını ve dün akşam 18.00’den itibaren geçerli olmak üzere ev ziyaretlerinin yasaklandığını, aynı zamanda kamuda ofislerde minimum personelle ve evden çalışmaya geçildiğini yazan gazete, bu önlemlerin mini bir karantinayı andırdığını, öte yandan genel bir karantina senaryosunun da tartışılmaya başlandığını ifade etti.

OKULLAR 10 OCAK TARİHİNE KADAR UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK

Gazete dün açıklanan önlemlere haberinde geniş yer verirken, Rum kesiminde özel ve devletteki ilkokullar ile orta eğitim kurumları ve yükseköğretim kurumlarının ise 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yapacağını kaydetti.

PARTİLER ÖNLEMLERE TEPKİLİ

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün alınan önlemlere AKEL, ELAM ve Dayanışma Hareketinin sert eleştirilerde bulunduklarını da yazan gazete, partilerin önlemlere karşı olduklarını ifade ederek, bilimsel-danışma komitesinin ne zaman toplandığını ve alınan daha sert önlemlerin ne zaman önerildiği sorusunu sordu.

Bahse konu partiler, Rum hükümetini önlemleri yeniden gözden geçirmeye de çağırdı.

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSÜN TESPİTİ İÇİN ALINAN NUMUNELER NÖROLOJİ VE GENETİK ENSTİTÜSÜNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan gazete, son 20 gün içerisinde Birleşik Krallıktan Güney Kıbrıs’a dönüş yapan yolculardan alınan numunelerin, mutasyona uğramış yeni tip korona virüsün ülkede var olup olmadığının ortaya çıkması için Nöroloji ve Genetik Enstitüsüne gönderildiğini yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı ofisi koordinatöründen alınan bilgiye göre, sonuçların henüz alınmadığını ekledi.

ÖZELDE ÇALIŞAN DOKTORLAR TEPKİLİ

Rum tarafındaki sağlık sisteminin artan Covid-19 vakalarının sonucunda, ciddi baskılara maruz kaldığını da yazan gazete, korona virüsüyle enfekte olmuş hastaların tedavisinin en büyük yükünün devlet hastanelerinde olduğunu ve bunun sonucunda da devlet hastanelerindeki doktorların sınırlarında olduklarına işaret etti.

Rum Sağlık Bakanlığının ise, devlet doktorlarının üzerindeki baskıyı azaltma çabasıyla, özel sektörden bir miktar doktor talep ettiğini kaydeden gazete, ancak bu karara tepkiler olduğunu ve bazı doktorların kendi sebeplerinden ötürü bu çabaya katkıda bulunmayı kabul etmediklerinden söz edildiğini iletti.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) sözcüsü ise açıklamasında, doktorların bu istekten kaçınmak için çeşitli bahaneler sunduklarını söyledi.

BAŞPİSKOPOS DÜN AŞI OLDU

Başpiskopos Hrisostomos’un da dün Covid-19’a karşı geliştirilen aşıyı olduğunu yazan gazete, Hrisostomos’un dün aşıyı yaptırmasının ardından yaptığı açıklamada, aşıyı geliştiren bilim adamlarına teşekkür ederek, insanların önlemlere uyulması gerektiğini anlaması gerektiğini vurguladığını iletti.

907 VAKA, 4 YENİ CAN KAYBI

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen 18 bin 070 test sonucunda 907 korona virüs vakası daha tespit edildiğini ve vaka sayısının 21 bin barajını aşarak 21 bin 315’e ulaştığını kaydeden gazete, korona virüsünden ötürü dün 4 can kaybı daha yaşandığını ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 117’ye ulaştığını da belirtti.

Hayatını kaybedenlerin 82 ve 84 yaşlarındaki iki erkek ile 83 ve 88 yaşlarında iki kadın olduğunu belirten gazete, şu an Rum kesiminde 154 kişinin Covid-19 tedavisi görmekte olduğunu ve bunlardan 42’isinin durumunun ciddi olduğunu da ekledi.

İKİNCİ PARTİ AŞILAR DA DÜN TESLİM ALINDI

Rum kesiminde hastane ve huzurevlerinde Covid-19’a karşı aşılamanın sürdüğünü, öte yandan ikinci parti aşıların dün teslim alındığını yazan Politis ise, 7 bin dozluk ikinci partinin dün teslim alındığını ve dolayısıyla 3 bin 500 kişinin aşılanacağını belirtti.

Şu ana kadar 16 bin 750 doz aşı teslim alındığını kaydeden gazete, bu aşılarla yaklaşık 8 bin 300 kişinin aşılanacağını ekledi.

