Güney’de naylon poşet yasaklanıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu ince naylon poşetleri satış alanlarında yasaklama kararı alarak bunu onay için Temsilciler Meclisi’ne gönderecek.

Yeni yasa tasarısı eve teslimat da dahi tüm satış alanlarını kapsıyor. Yasanın onaylanmasından sonra halk satın aldığı ürünleri başka yollarla taşıma sorumluluğu altında olacak.

İlgili yasa değişikliğini öneren Kıbrıs Rum Yönetimi Tarım Bakanı Kostas Kadis, yasağın, plastik atıkların azaltılmasının çevre ve insanlar üzerindeki yararları konusunda, özellikle gençler olmak üzere halkın bilinçlenmesini artıracağını vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nun kararı, naylon poşetler nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin göğüslenmesi yönünde atılan kararlı bir adım olarak kalmayıp aynı zamanda plastik/naylon kullanımının ve tek kullanışlı ürünlerin azaltılması ile ilgili Avrupa standartlarına Kıbrıs’ın uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

1 Temmuz 2018’de, satış noktalarında ücretsiz naylon poşetlerin kullanılmasının yasaklanmasıyla poşet kullanımı %80 azalmıştı.

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23/12/2020 10:15